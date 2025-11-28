Jorge Fossati sobre su renovación con la "U": "Falta prácticamente nada"

El director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre las conversaciones que viene sosteniendo con la directiva del cuadro crema para llegar a un acuerdo que permita extender su vínculo contractual.

En entrevista para RPP Deportes, el estratega uruguayo, sin dar mayores detalles, señaló que las conversaciones están encaminadas para que pueda asegurar su presencia en el banquillo merengue la próxima temporada.

"Dios quiera. Estamos por ese camino y con esas ganas. Todos queremos al mejor Universitario. Falta prácticamente nada… que firmemos un nuevo contrato", manifestó Fossati.

El estratega, campeón con Universitario en la presente temporada, aprovechó para confesar que, más allá del aspecto deportivo, su intención de quedarse en el club responde al vínculo emocional con la "U" y el país: "Estoy feliz aquí y mi familia también. No es solamente porque se gana", sentenció.