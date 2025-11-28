Uribe no descarta que Cristal busque fichar a Hernán Barcos: "Lo tenemos que conversar"

El director de Fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció tras confirmarse que el delantero Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para la próxima temporada, quedando habilitado para negociar con otros equipos.

En declaraciones para RPP, el "Diamante" no descartó que el cuadro rimense evalúe la posibilidad de fichar al "Pirata" como refuerzo para su ofensiva de cara a la próxima temporada de la Liga 1, no obstante, precisó que ahora mismo la prioridad del club está en los play-off.

"Primero lo tenemos que conversar con el técnico, su opinión siempre es muy importante, y después consensuarlo en la directiva. Nosotros a lo nuestro que es el play-off el día 2 contra Alianza Lima y no estamos pensando en otra cosa que no sea en estos partidos", dijo.

ELOGIA AL "PIRATA"

Asimismo, Uribe no dudó en elogiar la trayectoria de Barcos y sus logros desde su llegada al torneo local: "Un jugador que no necesita presentación, que solamente hay que felicitar su excelente trayectoria, su gran productividad y en el lugar donde se le considere es por demás merecido", sostuvo.