¿Feliz 28 en La Victoria? Alianza Lima cumple cinco de haber descendido: “Hemos tocado fondo”

Quizás es un episodio que muchos hinchas de Alianza Lima quieren olvidar, sin embargo, hoy 28 de noviembre, se cumplen cinco años del descenso del equipo blanquiazul tras perder 2-0 ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional.

Aquel día fue uno de los peores para los jugadores, directivos y simpatizantes del combinado íntimo, que al conocer el resultado nefasto ante el ‘Rojo matador’ que condenaba la perdida de la categoría, compartieron un comunicado en redes sociales.

“Hemos tocado fondo. Somos más que un equipo de fútbol y tenemos una cita con la historia para demostrarlo. Que esta tragedia deportiva sirva para unir nuestros corazones, hacer un puño blanquiazul, y volver más fuertes que nunca antes. ¡Arriba Alianza, toda la vida! Nos verán volver”, postearon desde la institución grone.

NO FUE EL ÚNICO DESCENSO

No era la primera vez que Alianza Lima perdía la categoría, ya que, en 1938, el equipo íntimo no pudo sostener una temporada que pintaba para ser una de las mejores, y cayó en la segunda división del fútbol peruano.