Final de Copa Libertadores 2025: ¿cuántos duelos fueron entre equipos del mismo país?

El nuevo cruce Palmeiras–Flamengo prolonga una tendencia que ha redefinido la historia reciente de la Libertadores.

La CONMEBOL Libertadores volverá a tener un desenlace entre clubes del mismo país. Palmeiras y Flamengo serán los protagonistas de la final del 2025, en un duelo que ratifica el dominio brasileño en las últimas décadas del torneo continental. Con este cruce, ya serán ocho las finales entre equipos de una misma nación, siete de ellas protagonizadas por representantes de Brasil.

Historial de finales entre clubes del mismo país en la Libertadores

El fenómeno de las definiciones domésticas comenzó en 2005, cuando São Paulo venció a Athletico Paranaense en la primera final íntegramente brasileña. Un año más tarde, Internacional le arrebató el título a ese mismo São Paulo, consolidando una tendencia que se fortalecería con el paso del tiempo. La única excepción a este dominio ocurrió en 2018, cuando River Plate y Boca Juniors disputaron en Madrid la histórica final entre argentinos.

Durante los últimos años, esta característica se acentuó. Palmeiras celebró dos campeonatos consecutivos frente a compatriotas: derrotó a Santos en 2020 y superó a Flamengo en 2021. Más adelante, Flamengo repitió la fórmula al imponerse a Athletico Paranaense en 2022, mientras que Botafogo levantó el trofeo en 2024 al vencer a Atlético Mineiro en Buenos Aires.

Con esa antesala, el choque entre Palmeiras y Flamengo en 2025 se perfila como una nueva confirmación del peso competitivo de Brasil en la región. Ambos clubes buscarán sumar otra estrella continental y mantener viva una racha que ya forma parte de la identidad moderna del certamen.