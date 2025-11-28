Tiro peruano sigue sumando medallas en su histórica participación en los Juegos Bolivarianos 2025

El equipo peruano de tiro deportivo se ha confirmado como una potencia en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, celebrados en el Polígono de Tiro de la Base Aérea Las Palmas, y en la jornada de este jueves 27 de noviembre ganó 5 medallas más.

En la competencia de Pistola a 25 m equipo femenino, el trío conformado por Brianda Rivera, Claudia Sánchez y Liz Carrión consiguió la medalla de oro.

En Trap equipo masculino, se consiguió el primer lugar con las participaciones de Alessandro de Souza Ferreira, Francisco Boza y Asier Cillóniz.

En la modalidad de Trap Individual Femenino, Valentina Porcella alcanzó la medalla de plata en una reñida competencia.

En la modalidad de Trap Individual Masculino, Alessandro de Souza Ferreira alcanzó también el segundo lugar del podio.

Mientras que en Pistola 25m Individual Femenino, Brianda Rivera consiguió la presea de bronce, cerrando de esta manera la participación peruana en la jornada.

Orgullo peruano

El éxito peruano se ha construido sobre la base de una combinación de juventud y experiencia. Las medallas han llegado en pruebas de equipo e individuales, demostrando la solidez y profundidad del tiro nacional en diversas modalidades.

Mientras el tiro deportivo peruano sigue sumando triunfos, su desempeño en Las Palmas ya es histórico. Cada presea no solo contribuye al medallero nacional, sino que consolida al Perú como una potencia regional en este deporte de precisión.