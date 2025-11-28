La Costa Verde recibió a los mejores exponentes del ciclismo de ruta de la región en los Juegos Bolivarianos 2025

Los mejores ciclistas de 17 países atravesaron un recorrido espectacular alrededor de la Costa Verde, entre los distritos de San Miguel y Barranco, en la prueba de ciclismo de ruta de los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025.

El punto de partida fue el Complejo Panamericano IPD de la Costa Verde, con un exigente trazado de 22 km por vuelta para la carrera en ruta, que presentó curvas técnicas y paisajes impresionantes para elevar la competencia a un nivel de máxima exigencia bajo las normativas internacionales, donde los atletas dieron muestras de potencia y velocidad excepcionales.

El clima estuvo templado y fue una jornada memorable para los deportistas y aficionados.

Más deporte en la Costa Verde

En los próximos días también se realizarán competencias de marcha atlética, ciclismo, triatlón y remo coastal en la Costa Verde, donde el público podrá ver en acción a nuestros compatriotas ir en busca de subir al podio.

En la categoría masculina, Walter Vargas de Colombia se llevó el Oro y en la categoría femenina, su compatriota Diana Peñuela se alzó con la presea dorada.