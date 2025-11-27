Gustavo Costas hace increíble revelación sobre Jefferson Farfán: “Me peleaba con él”

A más de 15 años de su pasó por Alianza Lima, el actual entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, recordó su estadía en el club íntimo y reveló una serie de anécdotas que tuvo con algunos integrantes del plantel.

En una entrevista con la cadena ESPN, el argentino contó que hubo una oportunidad que chocó con Jefferson Farfán, ya que, el propio futbolista se creía superior al resto del plantel y se comparaba con una exestrella del fútbol mundial.

De acuerdo a lo contado por Costas, la ‘Foquita’ tenía un carácter complicado dentro del equipo, por lo que, no podían estar ambos en el mismo espacio. “Un día él lo dijo en una nota, me peleaba con él, se pensaba que ya era Maradona ahí”.

¿QUEDÓ UN REMORDIMIENTO ENTRE AMBOS?

Aunque el hecho sucedió hace más de una década, Gustavo Costas reveló que actualmente tiene una buena relación con el exfutbolista de la Selección Peruana, quien lo felicitó por la obtención de la Copa Sudamericana 2025.