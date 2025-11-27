Stefano Peschiera gana medalla de oro en vela en los Juegos Bolivarianos 2025

El velerista peruano Stefano Peschiera se coronó campeón en la modalidad ILCA 7 de vela durante los Juegos Bolivarianos 2025, que se celebran en Ayacucho y Lima. La victoria del abanderado nacional destacó en el séptimo día de competencias y confirmó su dominio en la Bahía de Paracas, Ica, ante rivales de la región.

Peschiera, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, superó a sus competidores con talento, precisión y fortaleza, logrando la medalla de oro. Su compatriota Renzo Sanguineti se quedó con la plata, mientras que el colombiano Andrey Quintero se llevó el bronce, completando el podio de la competencia.

La actuación del atleta de 30 años reafirma su trayectoria en el deporte nacional. Entre sus logros previos se destacan la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2013, el oro en el World Cup Series 2020, y el título en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La medalla de oro obtenida en Paracas amplía su palmarés internacional y consolida su reputación como uno de los mejores veleristas de la región.

“HÉROE NACIONAL”

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) destacó la victoria de Peschiera, calificándolo como “héroe nacional” y resaltando su talento para la vela. En su cuenta oficial, el IPD publicó: “¡Héroe Nacional! Oro para Stefano Peschiera en Paracas volvió a dominar el mar y se consagró campeón bolivariano al ganar la medalla de oro en vela (ILCA 7) en los Juegos Bolivarianos 2025”.