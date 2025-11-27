Hernán Barcos evita hablar sobre su salida de Alianza Lima: "Por respeto al club y al hincha"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció tras conocerse que no continuará en el equipo de cara a la próxima temporada, al no llegar a un acuerdo con la directiva para extender su vínculo contractual.

En declaraciones a la prensa, el "Pirata" evitó dar detalles sobre su no renovación y señaló que dará sus descargos al respecto en otra ocasión y con previa coordinación con los medios.

"Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una reunión seria y tranquila, lo hablamos, gracias", dijo.

LOS NÚMEROS DE BARCOS

Desde su debut en marzo del 2021 hasta el día de hoy, Hernán Barcos ha jugado 187 partidos, en donde anotó 76 goles y dio 21 asistencias. Su primer gol con camiseta blanquiazul se lo anotó a Cusco FC.