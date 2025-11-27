Apelación de Alianza Lima por Zambrano avanza tras ser acogida por la Comisión Disciplinaria

Con el expediente en trámite, la FPF evaluará si hubo fundamento para la expulsión del defensor ante UTC.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) formalizó la admisión del reclamo presentado por Alianza Lima para dejar sin efecto la segunda tarjeta amarilla mostrada a Carlos Zambrano en el duelo frente a UTC. La solicitud del club blanquiazul se centra en que la acción que derivó en su expulsión no constituye conducta antideportiva, según se aprecia en las imágenes del encuentro.

Revisión disciplinaria en la Liga 1: qué viene para el caso Zambrano

Con la aceptación del expediente, el siguiente paso corresponde al árbitro del partido, Julio Quiroz, quien deberá enviar su descargo en un plazo máximo de un día hábil. Su informe será clave para que la Comisión determine si corresponde o no modificar la decisión adoptada durante el compromiso jugado en Matute.

El incidente, que generó amplio debate entre hinchas y especialistas, se originó tras una jugada polémica que terminó con la expulsión del defensor íntimo. Desde Alianza Lima insisten en que el defensor no incurrió en agresión ni tampoco una infracción que merecía una nueva amonestación y que, por lo tanto, la segunda amarilla carece de sustento, por lo que confían en una rectificación.

Una vez recibido el descargo arbitral, la Comisión Disciplinaria evaluará ambas versiones y emitirá una resolución. De prosperar el pedido del club, la expulsión quedaría sin efecto, lo que podría modificar la situación disciplinaria del jugador en las próximas fechas.