Franco Navarro confirma salida de Hernán Barcos de Alianza: “No estaba en los planes del 2026”

¡Lo sufre el hincha de Alianza Lima! El secreto que era voces de la salida de Hernán Barcos se confirmó desde el propio director del club, Franco Navarro, quien brindó detalles de la partida del ‘Pirata’ del club íntimo.

En declaraciones al programa digital de la Liga 1 Max, Navarro reveló que el delantero argentino no formaba parte del proyecto de Néstor Gorosito para la siguiente temporada. Además, mencionó que comunicarle la decisión fue muy complicada.

“Nos reunimos y le informamos que no estaba en los planes del 2026, que nos duele y que nos toca, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estamos en un cargo que no podemos tomarlas con el corazón, sino deportivas", comentó.

NÚMEROS DE HERNÁN BARCOS EN ALIANZA

Desde que llegó Hernán Barcos a Alianza Lima en 2021, el atacante argentino ha sido jugador importante en la institución, con la cual ha logrado consagrarse como bicampeón y anotar más de 70 goles.