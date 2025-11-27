En el sexto día de competencias: Perú llega a 61 preseas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La delegación peruana, que cuenta con integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), conquistó 13 preseas de bronce en las últimas jornadas de competencia de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, con lo cual cerró el sexto día en el quinto lugar del medallero general.

Las últimas cuatro medallas fueron logradas en natación. En el último día de natación en el Centro Acuático de la Videna IPD, Yasmín Silva fue tercera en los 200m mariposa femenino (02:15.00), al igual que Fernando Arce en los 200m mariposa masculino (02:02.46).

Las otras dos preseas fueron gracias a Doménico Sotomayor en los 400m libre masculino (03:57.29), y el equipo de 4x100m relevo combinado mixto que conformaron Alexia Sotomayor, Fernando Arce, Mariano Gómez Sánchez y Rafaela Fernandini (03:59.06).

Mientras que, en tiro con arco, en la prueba de Equipo Compuesto, Beatriz Aliaga, Milagros Trujillo y Nathaly Hermoza subieron al último lugar del podio, tras derrotar a Venezuela en el Complejo Deportivo IPD de Villa María del Triunfo.

Más preseas para el Perú

En la Base Aérea Las Palmas, Alexia Arenas sumó su segunda presea individual, tras conquistar el bronce en la prueba de Rifle 3 Posiciones 50 m de tiro.

Además, en el Polideportivo 2 de la Videna IPD, el bádminton alcanzó dos medallas más, ambas en dobles. En la rama masculina fueron los ganadores Adriano Viale y José Guevara, en tanto que en damas, fueron Inés Castillo y Namie Miyahira.

El martes 25, Alexia Sotomayor, Lía Espinoza, Rafaela Fernandini y Micaela Bernales alcanzaron el tercer lugar en 4x100m relevo libre femenino de natación (03:53.73).

Otras cuatro medallas fueron en lucha libre, gracias a la garra y técnica mostrada en el Velódromo de la Videna por Jefferson Moreno (125 kg), Jesús Landa (86 kg), Eduardo Palas (57 kg) y Sixto Auccapiña (74 kg).