Con Marcos López de titular: Copenhague venció 3-2 a Kairat por la Champions League

El lateral peruano fue pieza clave en la apertura del marcador con una brillante asistencia en la fase liga del torneo europeo.

El FC Copenhague logró una importante victoria por 3-2 frente al Kairat Almaty en la fecha 5 de la fase liga de la Champions League, en un partido donde el peruano Marcos López volvió a destacar como titular. El lateral izquierdo fue protagonista en la jugada del primer gol del conjunto danés gracias a un pase magistral que inició la ventaja en el encuentro.

A los 26 minutos de la primera parte, López aprovechó un espacio en la defensa rival y asistió con precisión al brasileño Robert, quien luego habilitó a Viktor Dadason para que este anotara de cabeza el 1-0. Con pocas ocasiones de peligro en el inicio del compromiso, la intervención del peruano resultó determinante para que su equipo se vaya al descanso con la ventaja mínima.

El Copenhague, que venía de caer 4-0 ante Tottenham en la jornada anterior, presentó un once conformado por Kotarsi; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Marcos López; Lerager, Clem, Claesson; Robert, Larsson y Dadason. El equipo local mostró mayor dominio en gran parte del partido, aunque Kairat respondió con intensidad en el complemento, obligando a los daneses a sostener el resultado hasta el final.

ACTUACIÓN SOBRESALIENTE

Con esta victoria, el cuadro de Marcos López suma tres puntos valiosos en su lucha dentro de la fase liga de la Champions. El peruano, quien se mantiene como el único representante nacional en el torneo continental, volvió a dejar una actuación sólida tanto en defensa como en ataque, reafirmando su buen momento en el fútbol europeo.