Esposa de Hernán Barcos rompe su silencio: “Siempre del lado correcto, de la responsabilidad”

Giuli Cunha, esposa del delantero argentino Hernán Barcos, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de confirmarse que el goleador no seguirá en Alianza Lima para la temporada 2026. A través de Instagram, la empresaria publicó un video del futbolista disfrutando de un atardecer en la playa, acompañado de una sentida dedicatoria en la que resaltó los valores y el profesionalismo del atacante.

“Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto”, escribió Cunha, dejando en claro la admiración que siente por su esposo. Asimismo, aseguró que permanecerá a su lado en esta nueva etapa de su carrera. “Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!”, agregó.

La salida de Barcos marca el final de una etapa de cinco temporadas en Alianza Lima, donde se convirtió en una de las figuras más importantes del club. RPP conoció que la dirigencia decidió no renovar su contrato pese a que el delantero volvió a ser uno de los principales goleadores del equipo durante el año. Barcos deja el cuadro íntimo como bicampeón nacional, capitán y máximo goleador extranjero en la historia de la institución.

GOLES SON AMORES

Durante su paso por el club, el ‘Pirata’ disputó más de 160 partidos oficiales y acumuló una destacada marca goleadora: 11 tantos en 2021, 18 en 2022, 17 en 2023, 16 en 2024 y 14 en lo que va del 2025. Aún le restan dos encuentros frente a Sporting Cristal y la posibilidad de dos duelos adicionales ante Cusco FC por los Play-Offs rumbo a la Copa Libertadores. Su rendimiento y liderazgo dejan una huella imborrable en la institución victoriana y en la afición blanquiazul.