Horacio Calcaterra sobre continuidad de Jorge Fossati: “Estamos agradecidos con él”

Aunque no se ha hecho oficial su continuidad en Universitario, diversos jugadores del combinado crema han expresado la ilusión de que Jorge Fossati siga como entrenador del plantel a pesar de que las ofertas que ha recibido del fútbol extranjero.

En medio de esta situación, el volante merengue, Horacio Calcaterra mencionó que la decisión se encuentra en mano de los dirigentes de la institución. Además, recordó que el popular ‘Nono’ ha sido una persona importante en la obtención de los últimos tres títulos de la ‘U’.

“El club y él manifestaron sus posturas, pero es algo que tiene que decidir él, pensando en lo que es mejor para su familia. Nosotros estamos muy agradecidos con Fossati”, manifestó el mediocampista dejando en claro su postura a favor de Fossati.

LA OBTENCIÓN DEL TRICAMPEONATO

Tras haber conseguido el tricampeonato nacional al vencer 2-1 a ADT en condición de visita, Horacio Calcaterra destacó el esfuerzo de los jugadores del plantel, quienes continúan celebrando. “Nos ha costado muchísimo”.