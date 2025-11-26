Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima para el 2026 tras cinco temporadas en el club

Uno de los extranjeros más queridos en Alianza Lima estaría jugando sus últimos minutos en el equipo de La Victoria. Al parecer el secreto que era a voces desde hace unos días atrás confirmarían la salida de Hernán Barcos del combinado íntimo.

De acuerdo a la información compartida por RPP, el ‘Pirata’ no será tomado en cuenta por el comando técnico liderado por Néstor Gorosito para el 2026, marcando una etapa de cinco años defendiendo la camiseta blanquiazul.

NÚMEROS CON ALIANZA LIMA

Tras su arribó a Alianza Lima en 2021, Hernán Barcos pudo disputar cerca de 187 partidos con el club de La Victoria, siendo pieza importante para los diversos entrenadores que llegaron al equipo, ya que, pudo anotar 76 goles y entregar 29 asistencias.

La partida del ‘Pirata’ tocará fibras sensibles de los hinchas del equipo íntimo que el último fin de semana exigieron a los directivos de la institución renovarle por un año más al delantero argentino, quien buscará cerrar su etapa en el plantel, tratando de conseguir el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026.