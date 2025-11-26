Festival de goles en la Champions League: Arsenal, PSG y Real Madrid se lucieron en la quinta fecha del torneo

La fase cinco de la Champions League sorprendió a los fanáticos del fútbol con una jornada llena de goles y emociones, donde los clubes más grandes de Europa se disputaron victorias clave rumbo a los octavos de final. Arsenal, PSG y Real Madrid se robaron los titulares, mientras que Liverpool sufrió una inesperada derrota en casa.

Uno de los encuentros más esperados fue el Arsenal de Inglaterra versus el Bayern Múnich de Alemania, en el Emirates Stadium. Los “gunners” se impusieron con un contundente 3-1, frustrando la visita del equipo bávaro y consolidando su liderato en la tabla con 15 puntos. Por su parte, el PSG remontó un inicio adverso frente al Tottenham en el Parque de los Príncipes, ganando 5-3 gracias a la destacada actuación de Vitinha.

El Atlético de Madrid también celebró un triunfo importante al vencer 2-1 al Inter de Milán en el estadio Metropolitano, con Julián Álvarez como protagonista de uno de los goles para los dirigidos por el “Cholo” Simeone. Por su parte, el Real Madrid obtuvo una victoria agónica 4-3 frente al Olympiacos, con Kylian Mbappé como figura al anotar los cuatro goles de su equipo.

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue la contundente derrota del Liverpool por 1-4 frente al PSV Eindhoven en Anfield, dejando a los hinchas ingleses completamente desconcertados. Con este resultado, uno de los favoritos del torneo queda ubicado en la posición 13 de la tabla con apenas 9 puntos.

RUMBO A OCTAVOS

Tras estos resultados, Arsenal lidera la tabla con 15 puntos, seguido de PSG, Bayern Múnich e Inter de Milán, mientras que Real Madrid se ubica en la quinta posición. Dortmund, Chelsea y Sporting de Lisboa completan el top ocho, en zona de clasificación directa a los octavos de final.