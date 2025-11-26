Bryan Reyna no descarta volver a la Liga 1: "Lo está viendo mi representante"

El extremo peruano, Bryan Reyna, habló sobre su futuro futbolístico de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta su actual situación en Belgrano de Córdoba, donde no goza de la continuidad deseada.

En declaraciones para Willax Deportes, el habilidoso atacante de 27 años señaló que, consciente de que sus chances de tener más ritmo futbolístico en el cuadro argentino son mínimas, se encuentra evaluando otras opciones, entre ellas, la posibilidad de volver al Perú.

"Estoy viendo con mi representante, a ver qué decidimos. Un futbolista siempre quiere jugar y lo que yo necesito es continuidad para poder aportar a la selección. No descarto volver al Perú, pero aún así, yo siempre busco lo mejor para mí y eso lo está viendo mi representante", dijo.

CONTRATO

Cabe precisar que Reyna aún tiene contrato vigente con el "Pirata cordobés", sin embargo, no se descarta que pueda negociar con la directiva para poder concretar su desvinculación por mutuo acuerdo o un préstamo a otro equipo.