¿Lo quiere en su equipo? DT de Cusco FC elogia a Barcos: "Un jugador muy importante e influyente"

Pese a que se encuentra trabajando con miras a los play-off, donde enfrentará a Alianza Lima o Sporting Cristal, el DT de Cusco FC, Miguel Rondelli ya piensa en el equipo que pretende armar con miras a la próxima temporada y se expresó abiertamente sobre la posibilidad de fichar a un jugador en particular: Hernán Barcos.

En declaraciones para Estudio Fútbol, el estratega argentino destacó la influencia del "Pirata" y su amplia trayectoria futbolística, calificándolo como "un jugador muy importante" para cualquier equipo.

"Hernán Barcos es un jugador muy importante e influyente para el club, la hinchada se lo hizo sentir el último partido, por eso hay que ver", manifestó Rondelli.

SU SITUACIÓN EN ALIANZA

No obstante y consciente de que la prioridad de Barcos es permanecer en Alianza, Rondelli aclaró que no se intentará ninguna operación por su fichaje a menos que se confirme su salida del cuadro blanquiazul.

"Siempre cuando uno habla de afuera, como en mi caso, es muy difícil saber lo que está pasando adentro. Primero hay que ver que se resuelva", sostuvo.