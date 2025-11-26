Perú se consagra campeón en dobles masculino de squash en los Juegos Bolivarianos 2025

¡Una presea más! La dupla peruana de squash, Alonso Escudero y Rafael Gálvez, obtuvo la medalla de oro en la modalidad de dobles masculino durante los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.

Los integrantes del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte se impusieron por 2-1 a los hermanos Edwin y Junior Enríquez de Guatemala en el Polideportivo IPD Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Luego de casi una hora de juego, los peruanos lograron la victoria con parciales de 11-6, 5-11 y 11-10 en un encuentro que demandó su máximo esfuerzo. "Llevamos casi 4 años jugando juntos y se ha visto reflejado en este resultado", expresó Rafael Gálvez tras la conquista de la presea dorada.

Próximos objetivos

Los deportistas ya proyectan sus metas futuras tras este éxito continental. "Ahora nuestro siguiente objetivo es ganar el oro en los Panamericanos Lima 2027", agregó Gálvez. Por su parte, Alonso Escudero reconoció el respaldo institucional recibido. "Estos triunfos se dan gracias al apoyo que recibimos por parte del IPD", manifestó Escudero.

Duelos por equipos y premiación

Cabe resaltar, que este jueves 27 de noviembre se disputarán los duelos por equipos en la misma disciplina, programándose para la tarde la ceremonia de premiación de todas las modalidades de squash en los Juegos Bolivarianos.