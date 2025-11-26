¡Histórico! Árbitro peruano Bruno Pérez dirigirá la final del Mundial Sub-17 2025

¡Perú es clave! El árbitro peruano Roberto Pérez fue designado este miércoles por la Comisión de Árbitros de la FIFA para dirigir la final del Mundial Sub-17 que se disputará entre las selecciones de Austria y Portugal.

Esta designación constituye un hecho histórico ya que es la primera vez que un referí peruano impartirá justicia en una final de un torneo oficial realizado por la máxima entidad del fútbol mundial.

Bruno Pérez tendrá como acompañantes a los también peruanos Leonar Soto y José Castillo, quienes cumplirán las funciones de jueces asistentes. Completan el equipo arbitral el belga Jasper Vergoote como cuarto árbitro y su compatriota Michele Seeldraeyers como asistente de reserva.

Encuentro decisivo en Catar

La final del torneo se disputará este jueves 27 de noviembre a las 11:00 horas (hora de Perú) en el Estadio Internacional Jalifa, ubicado en la ciudad de Rayán, en Catar. El encuentro enfrentará a Portugal, que eliminó a Brasil en semifinales tras imponerse 6-5 en la tanda de penales, contra la sorprendente Austria, que venció 2-0 a Italia con un doblete de Johannes Moser.

Experiencia de Roberto Pérez

Cabe resaltar, que Roberto Bruno Pérez es un árbitro con amplia experiencia en la Liga 1 peruana y ha participado en diversos torneos organizados por la Conmebol a lo largo de toda carrera profesional.