Se inició la competencia del surf de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 en el CAR IPD Punta Rocas

Con la presencia de destacados tablistas peruanos como el diploma olímpico en París 2024, Alonso Correa, se inició la competencia del surf en el CAR IPD Punta Rocas, por los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025. La representación peruana ha generado gran expectativa por su nivel y la posibilidad de sumar la mayor cantidad de medallas posibles.

El arranque del evento, que se inició hoy miércoles reunió a grandes figuras del deporte de olas del continente, consolidando un cuadro de competencia de altísimo nivel. Entre los países participantes destacan Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Nicaragua, todos con surfistas reconocidos por su trayectoria internacional.

Entre los nombres más reconocidos que participan en estas series se encuentran:

Perú: Lucca Mesinas, Alonso Correa, Sol Aguirre, Arena Rodríguez, Benoit Clemente, María Fernanda Reyes, Tamil Martino, Sebastián Gómez, Cristopher Bayona, Hannah Saavedra.

Ecuador: Bruce Burgos, Álex Suárez, Génesis Borja, Dominic Barona.

Chile: Noel de la Torre, Estela López, Moisés Silva.

Panamá: Kai Gale, Enilda Alonso, Isabella Goodwin, Agustín Cedeño.

Colombia: Giorgio Gómez, Margarita Conde, Yilber Sierra.

Venezuela: Francisco Bellorín, Keoni Lasa, Gabriel Salazar, Rosmarky Álvarez.

Trinidad y Tobago: Aiden Albada.

El exitoso inicio de la competencia se debe al arduo trabajo del Sport Manager Richard Navarrete, quien lidera la operación técnica del evento, asegurando la logística de primer nivel, para que cada heat se desarrolle con precisión, transparencia y cumplimiento del reglamento internacional.

De igual forma, la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) brinda un soporte integral en el área operativa y técnica, garantizando todas las condiciones necesarias para que esta primera jornada y las siguientes se desarrollen con excelencia deportiva y organizacional.