Sorteo del Mundial 2026: FIFA revela los bombos para la fase de grupos de la Copa del Mundo

La FIFA estableció la distribución completa de los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026 que se celebrará el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington, con la participación de 48 selecciones.

Conformación de bombos

El Bombo 1 está integrado por Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. El Bombo 2 incluye a Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Mientras que el Bombo 3 está compuesto por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica. El Bombo 4 contiene a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, más los cuatro vencedores del repechaje europeo y los dos ganadores del repechaje intercontinental.

Cupos pendientes

La FIFA confirmó que estos seis cupos pendientes se definirán a finales de marzo de 2026. El organismo rector del fútbol explicó que el sorteo comenzará distribuyendo los equipos del Bombo 1 en los grupos de la A a la L, repitiendo el proceso con los bombos 2, 3 y 4 en ese orden.

Bombo 1 no podrá enfrentarse en fase de grupo

Los 12 equipos que conforman el Bombo 1 no podrán enfrentarse entre sí durante la fase de grupos y solo podrían coincidir a partir de semifinales, siempre que finalicen como primeras en sus respectivos grupos.