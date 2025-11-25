Fabián Bustos revela que rechazó oferta de Melgar: "Espero no arrepentirme"

El director técnico argentino, Fabián Bustos, reveló en un reciente entrevista para el programa DyT que rechazó una oferta para volver al fútbol peruano en el Torneo Clausura de la presente temporada.

En conversación con el citado medio, el estratega, campeón con Universitario de Deportes en el 2024, reveló que el equipo que lo contactó fue el Melgar de Arequipa, sin embargo, indicó que decidió rechazar la oferta tras una conversación con su esposa respecto a su futuro laboral.

"Tuve una oferta del fútbol peruano que es importante, de un equipo que siempre me ha hablado y ahora tiene un gran entrenador. No revelaré el nombre obviamente, pero después tuve de Colombia, Chile, algunos de Argentina que pelean de la mitad para abajo. Mi señora me dijo que hasta diciembre no trabaje y habíamos tomado esa decisión", dijo.

"Es un buen equipo, lo voy a decir, me llamó en su momento. Hoy tiene un gran entrenador. Jader Rizqallah (dueño de Melgar) tuvo la amabilidad de preguntarme si me interesaba ir al club", añadió.

AMOR A LA CREMA

No obstante, Bustos confesó que el principal motivo por el cuál decidió no aceptar la oferta del cuadro dominó fue el cariño que guarda por Universitario de Deportes: "Lo dije eso, espero no arrepentirme en ningún momento pero no me visualizo en otro lado que no sea en Universitario", sostuvo.