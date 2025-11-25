Carlos Galván arremete contra Corzo, Riveros y Di Benedetto: “Me pueden lustrar los zapatos”

En la última edición de ‘Enfocados’, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, tuvieron como invitados a Williams Riveros, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto, quienes continuaron con los festejos tras el tricampeonato nacional obtenido por Universitario.

Durante su participación en el programa digital, los defensores fueron consultados sobre un exreferente del equipo crema, Carlos Galván, de quien destacaron su aporte en la institución merengue, sin embargo, se consideraron superior al exdefensor.

RESPUESTA DEL ‘NEGRO’ GALVÁN

Los comentarios de los futbolistas de la ‘U’ no serían tomados de una buena manera por parte del ‘Negro’ Galván, quien decidió enviarle un mensaje a Corzo, Riveros y Di Benedetto. “Déjame contestar. Uno me puede atar los cordones, el otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles”.

Cabe mencionar que, Carlos Galván fue un central importante en el campeonato de Universitario de la temporada 2009. El argentino se consolidó en el cuadro merengue con John Galliquio en la zona defensiva.