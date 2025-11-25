Chelsea goleó 3-0 a Barcelona en la quinta fecha de la Champions League

Al parecer Barcelona no tiene brújula en la actual Champions League. Esta vez, el combinado español no pudo contra Chelsea en su visita al Stamford Bridge de Londres y cayó goleado 3-0 ante el equipo inglés por la quinta jornada del certamen.

MOMENTOS DEL PARTIDO

La primera alegría del compromiso llegó a los 27 minutos después de un desborde por la zona derecha del campo por Marc Cucurella, quien lanzó un centro rasante que se desvió en los pies del francés, Jules Koundé.

El segundo tanto del partido llegó a los 55’ tras una gran jugada individual del brasileño Estêvão, quien se convirtió en mago y ante la salida del guardameta del equipo culé, Joan García, sacó un disparó potente que ingresó por su palo derecho y desató la algarabía en Stamford Bridge.

La cereza del pastel la colocaría el atacante británico, Liam Delap, quien tras una habilitación del argentino Enzo Fernández y una revisión en el VAR, el arbitro del cotejo decretó el 3-0, que a la postre sería el resultado final.

Con este resultado, Chelsea se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones de la Champions League con 10 unidades, mientras que Barcelona solo ha logrado sumar 7 puntos, de dos victorias y un empate. ¿Será el declive de los blaugranas?