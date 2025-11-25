Deportes

Hace 31 minutos

Erick Noriega sobre su lesión: "No fue tan grave como parecía"

A través de sus redes sociales, el futbolista agradeció los mensajes de apoyo tras sufrir una grave lesión: "volveré mucho más fuerte".



El defensor peruano, Erick Noriega, se pronunció luego que su club, Gremio de Porto Alegre, informó de la lesión del futbolista, quien presenta un desgarro completo de la articulación tibioperonea anteroinferior y un desgarro parcial de la articulación astragaloperonea anterior en el tobillo izquierdo.

A través de sus redes sociales, el jugador de 24 años agradeció a sus seguidores, familiares y colegas por los mensajes de apoyo y se mostró optimista en recuperarse rápidamente para volver a las canchas.

"Quiero agradecer a todos por los lindos mensajes de apoyo que me mandaron, gracias a Dios no fue tan grave como parecía, pronto estaré nuevamente en las canchas. VOLVERÉ MUCHO MÁS FUERTE", señaló.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ SIN JUGAR?

Pese a las declaraciones de Noriega, fuentes internas del plantel brasileño señalan que su retorno a las canchas sería recién el próximo año y estaría al menos tres meses de para, perdiéndose lo que resta de la presente temporada.


Temas Relacionados: DeportesErick NoriegaLesión

También te puede interesar:

BANNER