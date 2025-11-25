Jorge Fossati pide pleno control deportivo para seguir en Universitario durante el 2026

“Si traen a Messi sin consultarme, me voy”: las frases que marcan el futuro de Fossati en la ‘U’. El entrenador reclamó que todo refuerzo cuente con su aprobación y espera una reunión clave.

Universitario de Deportes cerró la temporada 2025 como campeón con varias fechas de anticipación, pero un asunto mantiene en suspenso la planificación del 2026: la continuidad de Jorge Fossati. Aunque el técnico tiene contrato vigente hasta fines del próximo año, todavía no existe un acuerdo que garantice su permanencia. De acuerdo con L1 Radio, la directiva crema y el entrenador aún no sostienen una reunión formal, encuentro que debería realizarse en las próximas horas y que será decisivo para definir el rumbo del proyecto deportivo.

Fossati y sus condiciones para continuar

En una entrevista con El Comercio, el entrenador uruguayo fue enfático al explicar qué necesita para seguir comandando al tricampeón. Entre sus principales exigencias, sostuvo que debe tener la potestad final sobre la conformación del equipo. “Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Si llega un jugador, es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy”, afirmó. Para Fossati, ningún fichaje, renovación o salida puede concretarse sin su aprobación, pese a que Álvaro Barco continúa siendo el primer filtro en la dirección deportiva.

El técnico también señaló que no aceptará decisiones sorpresivas en la conformación del plantel. Fue tajante al respecto y lanzó una frase que generó repercusión en el entorno crema: “Por más que traigan a Messi y no me consulten, entonces yo me voy”. Con ello, dejó claro que no asumirá responsabilidad por refuerzos que no hayan sido solicitados directamente por él, sin importar el nivel o renombre del jugador.

Si la reunión pendiente no concluye con un acuerdo, Universitario deberá evaluar los términos económicos para una posible salida anticipada, dado que el vínculo recién expira en diciembre de 2026. En los próximos días se definirá si Fossati continúa al mando en la búsqueda del tetracampeonato o si el club deberá iniciar la búsqueda de un nuevo estratega.