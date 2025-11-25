Alianza Lima pide rectificar segunda amarilla a Carlos Zambrano tras polémica expulsión

El club blanquiazul presentó un informe con videos ante la Comisión Disciplinaria de la FPF y aseguró que la acción que originó la expulsión del defensor fue “fortuita” y sin intención.

Alianza Lima solicitó formalmente a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la rectificación de la segunda tarjeta amarilla mostrada a Carlos Zambrano, que derivó en su expulsión durante el triunfo blanquiazul por 3-0 ante UTC en Matute, válido por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. Según pudo conocer RPP, el club adjuntó material audiovisual en el que argumenta que la acción fue “absolutamente fortuita y carece de intencionalidad”.

La polémica jugada ocurrió en la recta final del primer tiempo, cuando Jarlin Quintero fue derribado en el área y se sancionó penal a favor de UTC. Antes de la ejecución desde los doce pasos, el árbitro Julio Quiroz se acercó al punto penal donde se encontraba Zambrano. Ambos protagonizaron un choque que parecía accidental, pero que terminó siendo interpretado por el juez como conducta merecedora de tarjeta, mostrándole la segunda amarilla y, en consecuencia, la roja.

Es preciso recordar que Zambrano ya estaba condicionado, pues minutos antes había recibido la primera amonestación tras cometer una falta sobre Brandon Palacios. En caso la sanción se mantenga, el ‘Kaiser’ quedará fuera del partido de ida de Alianza Lima frente a Sporting Cristal por los playoffs, un duelo clave en las aspiraciones del cuadro victoriano.

ZAMBRANO SE PRONUNCIA

A través de sus redes sociales, Carlos Zambrano calificó de “desproporcionada” la expulsión y cuestionó el criterio del árbitro. El defensor aseguró que la jugada “no tiene explicación deportiva” y dejó entrever que la decisión podría haber estado influenciada. “Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio”, expresó en un mensaje publicado en Instagram, donde insistió en que la expulsión “no tiene sustento alguno” y pidió mayor equidad en las decisiones arbitrales.