Williams Riveros al ser consultado sobre Carlos Zambrano: “Lo respeto, pero yo soy tricampeón”

Durante la temporada de la Liga 1 2025 surgió un debate para saber quien es el mejor central de la temporada entre Williams Riveros y Carlos Zambrano. La interrogante continúa, sin embargo, el zaguero crema decidió dar su opinión al respecto.

En su visita al programa ‘Enfocados’, espacio que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el popular ‘Tarzán’ aseguró que el ‘Kaiser’ tiene muchas cualidades, pero se considera superior al defensor de Alianza Lima.

“En la carrera me supera, pero si es en la actualidad, los dos. Lo respeto mucho, pero yo soy tricampeón”, enfatizó el paraguayo dejando en claro que en estos momentos los títulos conseguidos tienen mayor peso.

NÚMEROS DE WILLIAMS RIVEROS CON UNIVERSITARIO

Desde que arribó a Universitario a inicios de 2023, Williams Riveros ha sido pieza fundamental para los entrenadores que han pasado por el equipo como Carlos Compagnucci, Jorge Fossati y Fabián Bustos. En los tres años que ha estado en la institución merengue, ‘Jerarquía’ ha jugado 116 partidos, llegando a marcar 12 tantos y entregar una asistencia.