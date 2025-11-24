"Estamos acostumbrados": La respuesta de Gorosito tras nueva expulsión de Carlos Zambrano

El director técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, se pronunció tras la victoria del cuadro blanquiazul por 3-0 ante su similar de UTC de Cajamarca en el estadio de Matute, válido por la última fecha del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, al ser consultado sobre la nueva expulsión de Carlos Zambrano, quien sumó su séptima tarjeta roja en lo que va de la temporada, el estratega argentino cuestionó la decisión arbitral.

"Sobre la expulsión de Zambrano, estamos acostumbrados. El penal inexistente. Y si te pones a fijar todos los penales que nos cobran a nosotros son por llamadas del VAR, el 90 %. Es raro", dijo.

SOBRE HERNÁN BARCOS

Asimismo, Gorosito habló sobre la situación contractual de Hernán Barcos, cuyo vínculo con los íntimos finaliza al término de la presente temporada: "Nosotros estamos abocados al torneo y hay un montón (de jugadores) como Hernán. Con el mayor respeto por todo lo que significa para el club, pero para nosotros lo más importante es el grupo. Son todos iguales", sostuvo.