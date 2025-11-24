Guillermo Viscarra sobre Hernán Barcos: "Esperemos que no se vaya, es un excelente compañero y líder"

El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, se pronunció sobre la situación de su compañero de equipo, Hernán Barcos, quien se encuentra a la espera de una respuesta positiva por parte de la directiva blanquiazul para renovar su contrato.

En declaraciones a la prensa, el guardameta boliviano respaldó la posible continuidad del "Pirata" en tienda aliancista y aseguró que representa una pieza fundamental en el plantel, asimismo, destacó su liderazgo y el cariño que la hinchada le tiene.

"Esperemos que Hernán no se vaya, porque se ha ganado el cariño de la gente. Él es un excelente compañero y líder para el grupo y lo ha demostrado en todos los años que estuvo en Alianza Lima, convirtiéndose en ídolo y lo sigue haciendo. Ha tenido un excelente año", dijo.

PERÚ 2

Asimismo, consciente de que no se logró el objetivo principal de salir campeón, Viscarra indicó que todos los esfuerzos de cara al cierre de temporada están centrados en terminar el torneo clasificando a fase de grupos de la Copa Libertadores: "Esperemos cerrar este año de la mejor forma, consiguiendo ese cupo de Perú 2", sostuvo.