Gremio confirma lesión grave de Erick Noriega: no jugará más esta temporada

El club brasileño informó un desgarro completo en una de las articulaciones del tobillo izquierdo del peruano.

El defensor peruano Erick Noriega terminó anticipadamente su año deportivo tras lesionarse en el duelo que Gremio disputó frente a Botafogo. El zaguero tuvo que dejar el campo a los 70 minutos luego de una disputa aérea con Arthur Cabral, acción que derivó en una mala caída y un dolor inmediato que encendió las alarmas del cuerpo técnico gaúcho.

Lesión confirmada por el club brasileño

Tras ser sometido a exámenes médicos, Gremio informó que Noriega presenta un desgarro completo de la articulación tibioperonea anteroinferior y un desgarro parcial de la articulación astragaloperonea anterior en el tobillo izquierdo. El club aclaró que no existe fractura, pero sí un daño ligamentario considerable que requerirá un proceso largo de recuperación.

Aunque la institución de Porto Alegre evitó precisar un tiempo de inactividad, quedó claro que el jugador no volverá a competir este año. De hecho, fuentes internas del plantel señalan que su retorno recién sería posible en 2026, teniendo en cuenta la complejidad de la lesión y las fases de rehabilitación que deberá seguir.

La baja de Noriega llega en un momento clave para Gremio, que se encuentra a solo tres jornadas del cierre del Brasileirao y lucha por asegurar un cupo para la próxima CONMEBOL Sudamericana. El equipo deberá reorganizar su defensa para afrontar el tramo final sin uno de sus habituales titulares.