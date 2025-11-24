¿Quiere ser Puma? Aixa Vigil se confiesa hincha de Universitario: “Toda la vida lo he sido”

A más de 4 fechas desde el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, la exvoleibolista de Alianza Lima y actual integrante de la Universidad San Martín (USMP), Aixa Vigil, hizo una increíble confesión, contando que es hincha de Universitario.

En una entrevista que brindó a El Comercio, la atacante nacional comentó que todo su vínculo cercano conocía la noticia. Además, agradeció a los simpatizantes del equipo íntimo por todo el apoyo que le brindaron desde que llegó a la institución.

“He jugado en un equipo con una hinchada tan grande, pero creo que ya es un capítulo en mi vida que lo cerré. Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U'. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo", manifestó.

¿CÓMO LE VA EN LA SAN MARTÍN?

Al ser consultada sobre su presente en la San Martín, Aixa Vigil comentó que las cosas están marchando viento en popa en la escuadra santa. "Estoy contenta con el cuerpo técnico. El profe no está ayudando bastante a seguir creciendo. He encontrado una forma nueva de entrenar”.