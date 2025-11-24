Perú brilla en los Juegos Bolivarianos 2025: 20 medallas y un sólido tercer lugar en la tabla general

La delegación nacional alcanza 4 oros, 4 platas y 12 bronces en las competencias que se desarrollan en Ayacucho y Lima. Atletismo, pesas, tiro y natación lideran la cosecha peruana.

Perú continúa firme en el tercer puesto del medallero general de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, gracias al desempeño sostenido de sus deportistas en distintas disciplinas. Desde el inicio de la competencia, el pasado viernes 21 de noviembre, los representantes nacionales suman ya 20 medallas: 4 de oro, 4 de plata y 12 de bronce. Solo Venezuela y Colombia superan, por ahora, el registro peruano.

El camino al podio empezó con una jornada histórica para el atletismo. Ferdinan Cereceda se convirtió en el primer peruano en obtener una presea dorada tras imponerse en la maratón de 42 kilómetros. A este triunfo se sumaron los éxitos en tiro, levantamiento de pesas y natación, deportes que desde los primeros días han mostrado un rendimiento sobresaliente.

La delegación del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y del Programa Lima 2027 también ha sido clave en la suma de medallas. David Bardalez brilló al obtener oro en envión 65 kg y bronce en arranque de la misma categoría, mientras que Shoely Mego subió dos veces al podio en levantamiento de pesas, con bronces en 53 kg.

En tiro deportivo, el equipo masculino conformado por Marko Carrillo, José Ullilen y Kevin Altamirano logró el oro en pistola de aire 10 metros. En la rama femenina, Alexia Arenas, Micaela Arenas y Sara Vizcarra obtuvieron la plata en rifle de aire 10 metros por equipos, además de un bronce individual para Alexia Arenas.

Natación también aportó medallas valiosas, entre ellas el oro de Rafaela Fernandini en 100 metros libre y los bronces de María Fe Muñoz, Adrián Iwanaga y el equipo femenino 4x200 metros.