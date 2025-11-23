¡Oro para Perú! Ferdinand Cereceda gana maratón masculina en Juegos Bolivarianos 2025

El fondista peruano se impuso en la prueba de 42K, seguido por Ulises Ambrocio. En damas, la ecuatoriana Silvia Ortiz sorprendió al llevarse la medalla de oro.

La maratón de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 dejó un nuevo motivo de celebración para el deporte peruano. Este domingo, el atleta nacional Ferdinand Cereceda se consagró campeón de la prueba masculina de 42,195 kilómetros, tras cruzar la meta en un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 38 segundos. Su triunfo fue aplaudido por cientos de asistentes que se congregaron en la Plaza Mayor de Lima, punto final del recorrido.

El podio masculino tuvo un marcado protagonismo peruano, ya que Ulises Martín Ambrocio se quedó con la medalla de plata apenas tres segundos después del ganador, registrando 2h 16m 41s. El ecuatoriano Fernando Moreno Tapia completó el podio con un tiempo de 2h 18m 17s, mientras que el boliviano Gualberto Castro Gallego ocupó el cuarto lugar, cerrando una competencia muy exigente desde la partida en Ayacucho.

En la rama femenina, la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho dio la gran sorpresa al imponerse con un tiempo de 2h 34m 54s, superando a las representantes nacionales. La peruana Sheyla Eulogio Páucar alcanzó la medalla de plata con 2h 35m 10s, demostrando un notable rendimiento. Por su parte, la también peruana Zarita Suárez Núñez logró quedarse con el bronce gracias a un tiempo de 2h 36m 7s, mientras que la boliviana Edith Mamani culminó en el cuarto puesto.

RESPALDO DE LA AFICIÓN

El equipo peruano inició la competencia con el respaldo de la afición que se reunió desde tempranas horas en la Plaza Mayor, demostrando su apoyo a los maratonistas que recorrieron una ruta histórica y desafiante. Con los resultados obtenidos, Perú reafirma su potencial en las pruebas de fondo y suma nuevas medallas en el marco de los Juegos Bolivarianos 2025, fortaleciendo su presencia en el medallero general.