Alianza Lima goleó 3-0 a UTC y enfrentará a Sporting Cristal en las semifinales de los playoffs

Con tantos de Paolo Guerrero, Jesús Castillo y Gaspar Gentile, Alianza Lima aseguró su clasificación a las semifinales, aunque terminó tercero en el acumulado debido al triunfo de Cusco FC.

Alianza Lima superó con autoridad por 3-0 a UTC en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y selló su pase a las semifinales de los playoffs de la Liga 1. Los blanquiazules lograron un triunfo contundente gracias a las anotaciones de Paolo Guerrero, Jesús Castillo y Gaspar Gentile, en una jornada decisiva para definir el orden final del acumulado.

Pese a la goleada, el conjunto íntimo terminó ocupando el tercer lugar de la tabla acumulada, ya que Cusco FC venció 1-2 a Sport Huancayo en la altura de la Incontrastable. Este resultado obligó a Alianza Lima a enfrentarse con Sporting Cristal en la siguiente instancia, cambiando el panorama inicial que manejaba el equipo dirigido por Restrepo.

El duelo ante los celestes tendrá un matiz especial, pues los victorianos no podrán contar con el defensa central Carlos Zambrano en el encuentro de ida tras haber sido expulsado en el duelo ante UTC. La ausencia del zaguero pone en aprietos al comando técnico, que deberá reorganizar su línea defensiva para el primer choque de la serie.

PARTIDO DE IDA Y VUELTA

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en dos partidos por el pase a la final nacional en la lucha por el cupo Perú 2. El encuentro de ida se disputará el martes 2 de diciembre en el estadio Nacional, mientras que la revancha se jugará días después en el estadio que determine la organización. Los íntimos buscarán imponerse en una llave histórica entre dos de los equipos más competitivos del torneo.