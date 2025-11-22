Así se realizará la Maratón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 este domingo 23

La fiesta de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 continúa este domingo 23 de noviembre con una de las pruebas máximas del atletismo: la maratón. Esta apasionante competencia se correrá desde las 5:30 a.m. en damas y en varones a partir de las 5:50 a.m.

Por Perú participarán en la rama masculina Ulises Martín, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), y Ferdinan Cereceda, del Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del IPD.

Mientras que Sheyla Eulogio y Zarita Suárez serán nuestras representantes femeninas, en busca de lograr la ansiada medalla de oro.

La Plaza Mayor de Lima será el punto de partida y llegada de la maratón, que comprende un recorrido de 42.195 kilómetros.

Se correrá por la Vía Expresa y, en ida y vuelta, por los distritos de Cercado de Lima, La Victoria, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco.

El atletismo en Ayacucho – Lima 2025 también tendrá otras pruebas como marcha, donde resalta la presencia de Kimberly García, doble medallista mundial e integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD; así como carreras de velocidad, medio fondo, fondo, saltos, relevos, salto, lanzamientos y combinadas.