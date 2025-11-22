Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 inician hoy sábado 22 de noviembre

Perú inaugura oficialmente este sábado 22 de noviembre los Juegos Bolivarianos 2025, certamen continental que se extenderá hasta el 5 de diciembre con participación de delegaciones de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Venezuela y el país anfitrión.

La ceremonia de apertura se realizará en el Estadio Las Américas de Huamanga (Ayacucho) con presentaciones artísticas y desfile de atletas, marcando el inicio de competencias en múltiples disciplinas deportivas.

Distribución de sedes

Ayacucho funcionará como segunda sede oficial albergando cinco disciplinas: downhill, boxeo, taekwondo, kickboxing y wushu, mientras Lima concentrará la mayor parte del programa deportivo. La Videna de San Luis albergará atletismo, natación y ciclismo de pista; Villa María del Triunfo acogerá deportes colectivos; la Costa Verde será escenario de surf, y el Callao albergará voleibol y deportes de combate, según el cronograma oficial.

Medidas de seguridad y transporte

El Mininter desplegará más de 7 mil efectivos policiales en Lima y Ayacucho para garantizar la seguridad durante el evento, estableciendo corredores seguros entre hoteles y escenarios deportivos. La ATU reforzará el servicio del Metropolitano, corredores complementarios y el Metro de Lima, además de habilitar buses exclusivos para el transporte de delegaciones internacionales.

Acceso gratuito

El Comité Organizador confirmó que todas las competencias tendrán entrada libre para el público tanto en Lima como en Ayacucho, facilitando el acceso masivo a los diferentes escenarios deportivos.