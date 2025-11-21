Universitario vs. Chankas: conoce el posible once de Jorge Fossati para el duelo en Andahuaylas

Tras haber conseguido el tricampeonato nacional, Universitario se medirá en la última fecha del Torneo Clausura ante Chankas en Andahuaylas. Los cremas buscarán cerrar este 2025 regalándole una nueva alegría a sus hinchas.

Aunque será un partido complicado, Jorge Fossati confía en los hombres que tiene en el plantel, por lo que, enviará a sus mejores hombres al terreno de juego del Estadio de Los Chankas, recinto donde la temporada igualó 0-0.

POSIBLE ONCENA MERENGUE

Sebastián Britos, Anderson Santamaría, William Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Vélez, José Rivera, Álex Valera/Diego Churín, serían los elegidos por el ‘Nono’.

Cabe mencionar que, de conseguir un empate o un triunfo, Universitario terminará el Torneo Clausura con resultados positivos. Del mismo modo, de obtener los tres puntos, los cremas cerrarán el año con 82 unidades.