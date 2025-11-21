Juegos Bolivarianos 2025: Perú entra en acción con un programa que se intensifica desde el primer fin de semana

Perú abre su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 (22 de noviembre–7 de diciembre) con una delegación que combina figuras consagradas —como Kimberly García, María Luisa Doig, Nicolás Pacheco y Alonso Correa— y una amplia nómina de atletas que competirán tanto en Ayacucho como en diversas sedes de Lima; la inauguración oficial está fijada para el 22 de noviembre en el Estadio Las Américas (Ayacucho), aunque la actividad deportiva se inició el 21 de noviembre con E-Sports, y durante las siguientes dos semanas Perú tendrá presencia en pruebas de pista y campo, acuáticas, ciclismo, gimnasias, deportes de equipo, artes marciales, tiro y disciplinas emergentes (surf, skate, BMX), todo distribuido en fases preliminares, semifinales y finales con el objetivo de pelear por un lugar destacado en el medallero.
Calendario día a día
Viernes 21 de noviembre
E-Sports: E-Football (Luis Salazar)
Sábado 22 de noviembre
-
Hockey (femenino y masculino), Sóftbol, Tiro deportivo
Domingo 23 de noviembre
-
Maratón, Bádminton, BMX Freestyle, E-Sports, Hockey, Levantamiento de pesas, Lucha, MTB Cross Country, Natación, Sóftbol, Squash, Tiro con arco, Tiro deportivo
Lunes 24 de noviembre
-
Bádminton, BMX Freestyle, E-Sports, Ecuestre, Esgrima, Hockey, Levantamiento de pesas, Lucha, Natación, Sóftbol, Squash, Tiro con arco, Tiro deportivo, Vela
Martes 25 de noviembre
-
Bádminton, BMX Race, Ecuestre, Esgrima, Hockey, Levantamiento de pesas, Lucha, Natación, Sóftbol, Squash, Tiro con arco, Tiro deportivo, Vela
Miércoles 26 de noviembre
-
Bádminton, BMX Race, Canotaje velocidad, Ecuestre, Esgrima, Gimnasia artística, Hockey, Levantamiento de pesas, Natación, Sóftbol, Squash, Surf, Tiro con arco, Tiro deportivo, Vela
Jueves 27 de noviembre
-
Canotaje velocidad, Ciclismo de ruta, Ecuestre, Esgrima, Esquí acuático, Gimnasia artística, Hockey, Sóftbol, Squash, Surf, Tiro con arco, Tiro deportivo, Vela
Viernes 28 de noviembre
-
Billar, Canotaje velocidad, Ecuestre, Esgrima, Esquí acuático, Gimnasia artística, Hockey, Surf, Taekwondo, Tiro deportivo, Vóley sala
Sábado 29 de noviembre
-
Billar, Ecuestre, Esgrima, Esquí acuático, Futsal, Gimnasia artística, Surf, Taekwondo, Vóley sala
Domingo 30 de noviembre
-
Béisbol, Boxeo, Ciclismo de pista, Clavados, Ecuestre, Futsal, Pentatlón moderno, Remo, Surf, Taekwondo, Tenis de mesa, Vóley sala
Lunes 1 de diciembre
-
Atletismo, Béisbol, Billar, Boxeo, Ciclismo de pista, Clavados, Ecuestre, Futsal, Judo, Pelota vasca, Pentatlón moderno, Remo, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Vóley sala
Martes 2 de diciembre
-
Atletismo, Balonmano, Béisbol, Billar, Boxeo, Ciclismo de pista, Ecuestre, Futsal, Gimnasia rítmica, Gimnasia trampolín, Golf, Judo, Pelota vasca, Pentatlón moderno, Remo, Tenis, Tenis de mesa, Vóley sala
Miércoles 3 de diciembre
-
Aguas abiertas, Atletismo, Balonmano, Béisbol, Bowling, Boxeo, Ciclismo de pista, Cricket, Ecuestre, Futsal, Gimnasia rítmica, Gimnasia trampolín, Golf, Judo, Pelota vasca, Pentatlón moderno, Remo, Skateboarding, Tenis, Tenis de mesa, Triatlón, Vóley playa, Vóley sala
Jueves 4 de diciembre
-
Balonmano, Béisbol, Bowling, Boxeo, Cricket, Ecuestre, Gimnasia rítmica, Gimnasia trampolín, Golf, Karate, Natación artística, Pelota vasca, Remo, Rugby 7, Skateboarding, Tenis, Tenis de mesa, Vóley playa, Vóley sala, Wushu
Viernes 5 de diciembre
-
Aguas abiertas, Balonmano, Béisbol, Bowling, Ciclismo de ruta, Cricket, Ecuestre, Golf, Kickboxing, Karate, Natación artística, Pelota vasca, Rugby 7, Tenis, Tenis de mesa, Triatlón, Vóley playa, Vóley sala, Wushu
Sábado 6 de diciembre
-
Balonmano, Cricket, Gimnasia aeróbica, Kickboxing, Karate, Patinaje de velocidad, Remo coastal, Rugby 7, Tenis, Vóley playa, Vóley sala
Domingo 7 de diciembre
-
Gimnasia aeróbica, Karate, Kickboxing, Patinaje de velocidad, Vóley playa, Vóley sala.
