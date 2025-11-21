Pablo Bengoechea elogia a Álex Valera: "Un delantero con un potencial enorme"

El entrenador de fútbol, Pablo Gengoechea, se pronunció tras culminar la última fecha FIFA del 2025, en donde la Selección Peruana empató por 1-1 con Rusia, y cayó por 2-1 ante su similar de Chile, ambos encuentros disputados en tierras rusas.

En declaraciones para el programa "Línea de 5", el extécnico de Alianza Lima no dudó en llenar de elogios al delantero Álex Valera, a quien consideró el jugador más destacado de la "Blanquirroja" en esta última fecha doble.

"Ahora que Valera está en la selección, Perú ha ganado un delantero con un potencial enorme, algo que en las Eliminatorias no tenían. Para mí, Valera tiene muchos recursos como delantero. No es el típico ‘9′ de estar en el área", dijo.

VALERA Y SUS NÚMEROS CON PERÚ

Cabe precisar que Álex Valera cuenta con 5 goles anotados en 1028 minutos disputados con la Selección Peruana. Su presencia en el equipo de todos inició desde el proceso clasificatorio al Mundial Qatar 2022.