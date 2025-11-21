¿Eliminatorias con 7 equipos y 6 cupos y medio? CONMEBOL enfrenta debate por rol de Argentina, Uruguay y Paraguay

La clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay al Mundial 2030 por ser sedes obliga a repensar el formato sudamericano e incluso se especula que podría no haber Eliminatorias.

La definición sobre cómo se disputarán las próximas Eliminatorias sudamericanas quedó nuevamente en el centro de la discusión tras las afirmaciones del periodista de Fox Sports, Juanjo Buscalia, en el programa peruano Denganche. Según explicó, la FIFA pidió a las diez federaciones de la CONMEBOL pronunciarse respecto al estatus competitivo de Argentina, Uruguay y Paraguay, países que albergarán un partido inaugural cada uno en el Mundial 2030 y que, por ese motivo, accederían directamente a la fase final del torneo.

Eliminatorias con solo siete selecciones: un escenario sin consenso

Para Buscalia, la posible ausencia de estas tres selecciones en el proceso clasificatorio generaría un problema estructural. Actualmente Sudamérica dispone de seis cupos y medio, por lo que una Eliminatoria con solo siete participantes reduciría drásticamente la competencia y dejaría prácticamente todo definido desde el inicio. Este escenario, sostiene, abre tensiones entre las federaciones, pues varias dependen de los ingresos generados por derechos televisivos y taquilla de los partidos de clasificación.

El periodista también señaló que, ante este vacío competitivo, se evalúa impulsar una Liga de Naciones sudamericana que incluya a las diez selecciones. Sin embargo, lejos de existir un acuerdo pleno, las opiniones están divididas: algunas federaciones ven con buenos ojos el formato —similar al que utilizan UEFA y Concacaf—, mientras que otras consideran indispensable preservar las Eliminatorias tradicionales por su valor deportivo y económico. Hasta ahora, no hay claridad sobre cuál será la postura oficial del Perú.

Mientras tanto, la FIFA mantiene su hoja de ruta hacia el Mundial 2030, cuyas sedes principales serán España, Marruecos y Portugal, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay organizarán un partido simbólico cada uno por el centenario del primer Mundial. La clasificación automática de estos seis países al torneo sigue siendo un punto clave que CONMEBOL deberá resolver en los próximos meses.