Paolo Guerrero: "Por el grupo que tenemos, deberíamos haber salido campeón"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció en la previa de la última fecha del Torneo Clausura, en donde los blanquiazules recibirán en el estadio Alejandro Villanueva a su similar de UTC este domingo 23 de noviembre.

En declaraciones a la prensa, el "Depredador", señaló que el equipo dirigido por Néstor Gorosito se encuentra enfocado en luchar por ser Perú 2 y meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, no obstante, expresó su extrañeza por no haber conseguido el título nacional, teniendo en cuenta el plantel que se armó para esta temporada.

"Como todo jugador de fútbol, uno desea ser campeón, todo el mundo lo anhela. Por el grupo que tenemos, deberíamos haber salido campeón, el otro año será diferente, ahora tenemos que pensar en estos últimos partidos que faltan y terminar bien el año", manifestó.

SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA

Por otra parte, Guerrero expresó su apoyo a los jugadores de la Selección Peruana de Fútbol, tras la derrota por 2-1 en el encuentro amistoso ante Chile: "A los muchachos que están ahí, les doy mi total respaldo y en las buenas y en las malas hay que estar. Espero que los próximos partidos sean mejores", sostuvo.