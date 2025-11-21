Presidente Jerí: Pese a dificultades mantenemos capacidad de organizar eventos internacionales

El presidente José Jerí recibió hoy en Palacio de Gobierno a las delegaciones que participarán en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Destacó que el evento permitirá afianzar la hermandad entre las naciones participantes.

Asimismo, el mandatario afirmó que, pese a las dificultades recientes por las que ha atravesado nuestro país, el Perú conserva intacta la capacidad de organizar trascendentales eventos internacionales con compromiso y eficiencia.

GUERREROS

En su mensaje a la delegación peruana, a la que calificó como “guerreros”, señaló que se debe representar al país con honor y que, más allá de las medallas, el esfuerzo y perseverancia realizado ya los consagran como verdaderos campeones.

Jerí Oré también saludó a las delegaciones extranjeras que llegaron para esta edición, la competición se realizará del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025. Congregará a unos 5,000 participantes, entre atletas y oficiales, informa Correo.

DELEGACIONES

Llegarán delegaciones de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, además de invitados especiales como Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay.