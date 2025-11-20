‘Puma’ Carranza exige no convocar a Erick Noriega a la Selección Peruana: “No lo llamen más”

Después de la derrota 2-1 de la Selección Peruana ante Chile en Sochi, diversos exjugadores del combinado patrio opinaron sobre la realidad que atraviesa la bicolor y la situación complicada que se avecina para los próximos años.

Uno de los primeros en alzar su voz fue el exfutbolista de Universitario, José Luis el ‘Puma’ Carranza, quien en declaraciones en Trivu TV aseguró que la blanquirroja no tiene profesionales en ligas competitivas, sin embargo, su nivel cuando visten la camiseta peruana no se ve reflejada en el terreno de juego.

“Nos tenemos que quitar la venda. Hay jugadores en Europa o Brasil que no dan la talla. “para mí, no lo llamo más a Erick Noriega”, manifestó el ‘Puma’ dejando en claro que el jugador de Gremio aún no ha logrado mostrar su aporte en el plantel nacional.

DEBERÍAN LLAMAR A OTROS FUTBOLISTAS

Carranza no iba a pasar la oportunidad para criticar a los entrenadores que han estado al mando de la Selección Peruana, y enfatizó que deberían llamarse a futbolistas que son constantes en sus trabajos. “Hay muchos que están sacándose la mugre y aportando en sus respectivos clubes”.