"Chorri" Palacios sobre Concha, Peña y Quispe: "Ahorita ninguno de los tres puede usar la '10'"

El exfutbolista Roberto Palacios, se pronunció tras el último amistoso de la Selección Peruana de Fútbol, que perdió por 2-1 ante su similar de Chile y apuntó contra tres jugadores en específico: Jairo Concha, Sergio Peña y Piero Quispe.

En declaraciones para "Fútbol Como Cancha", el más conocido como "Chorri" señaló que ninguno de los tres jugadores mencionados debería vestir la dorsal 10 en estos momentos y confesó que en algún momento él mismo evitó tener dicho número en su camiseta, debido al peso que tiene por los grandes futbolistas que la usaron.

"Ahorita ninguno de los tres pueden usar la '10', con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso que en incluso en algún momento no quise utilizar la '10' de ver que había sido utilizada por Cubillas, Uribe, etc. Yo pensé que no iba a poder estar a ese nivel, es un número complicadísimo y si es que no hay un '10', mejor que no lo usen, es mejor guardarlo hasta que aparezca un futbolista de esas características como las que te acabo de hablar", dijo.

En ese sentido, Palacios explicó que el guardar la camiseta "10" es también una forma de que los jugadores se vean tan expuestos a los cuestionamientos: "Ellos son jugadores que tienen su capacidad, su forma de juego pero que todavía no llegan a ser un '10' en algún equipo y menos en la Selección porque sino siempre van a ser criticados", sostuvo.