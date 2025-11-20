Mientras resuelve su futuro en Alianza: Equipo uruguayo buscaría fichar a Hernán Barcos

El tema de las renovaciones en Alianza Lima han quedado en stand-by debido a la disputa para ser Perú 2 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ese sentido, uno de los perjudicados es el futbolista Hernán Barcos, cuyo contrato vence a fin de año.

Si bien es cierto, el "Pirata" expresó sus deseos de continuar en tienda blanquiazul al menos una temporada más, no obstante, el experimentado delantero aún tendría oportunidad de continuar en la actividad profesional en caso no logre renovar con los íntimos.

CLUB URUGUAYO LO PRETENDE

Diversos medios uruguayos informaron que el Albion FC, equipo recién ascendido a la primera división de dicho país, busca reforzar su ofensiva con el "Pirata" con miras a la próxima temporada.

“¿‘Pirata’ al ‘Decano’? Albión quiere reforzarse para su vuelta a 1ª y busca la llegada del histórico delantero argentino, Hernán Barcos. Viene de una buena temporada en Alianza Lima", publicó el medio Pases Uruguay en su cuenta de X.