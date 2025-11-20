IPD inaugura con gran éxito la Etapa Nacional de los Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2025

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) inauguró la Etapa Nacional de los XXIII Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2025, que contará con la participación de más de 1500 deportistas de todo el país, en una gran ceremonia realizada en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

Esta ceremonia contó con las palabras de bienvenida del Consejero Regional del Deporte (CRD) de Cajamarca, José Cruz Banda Marcelo, quien destacó el trabajo del IPD para promover el bienestar entre los trabajadores.

El Director Nacional de Recreación y Promoción del Deporte del IPD, José Luis Casas Carrión, fue el encargado de declarar inaugurados los Juegos. En su discurso, resaltó la importancia del deporte laboral como herramienta para mejorar la salud, la productividad y la integración social.

El evento central fue el desfile de las delegaciones, que mostró el entusiasmo de los participantes. El acto concluyó con el play de honor, dando inicio simbólico a las competencias.

En esta edición, los participantes competirán en disciplinas como Fútbol 6, Fútbol 11 y Vóleibol en diversas categorías. Las sedes deportivas incluyen el Polideportivo Qhapaq Ñan, el Estadio Héroes de San Ramón y los coliseos Saco Oliveros y San Sebastián, entre otros.

Con la movilización de más de 30,000 trabajadores desde las etapas regionales, estos Juegos no solo promueven la actividad física, sino que también generan un importante impacto económico en la región de Cajamarca.