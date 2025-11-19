Andy Polo envía mensaje a Alianza Lima: “Nadie ha sido tetracampeón en el fútbol peruano”

El último 18 de noviembre por medio de sus redes sociales, Alianza Lima conmemoraba la obtención del tetracampeonato nacional, siendo el único equipo del país en haberlo conseguido, sin embargo, el futbolista de Universitario, Andy Polo, envió un mensaje al combinado íntimo.

Durante una entrevista para ‘Tadokoro’, el capitán del club merengue aseguró que hasta el momento ningún plantel del Perú ha logrado conseguir cuatro campeonatos de manera consecutiva. “Aún nadie ha sido tetracampeón en el fútbol peruano”.

Además, el jugador merengue enfatizó que el plantel se encuentra mentalizado en obtener más títulos en el campeonato nacional, y recordó que la coronación del tricampeonato ante ADT no fue nada fácil.

NÚMEROS CONSEGUIDOS CON UNIVERSITARIO

Desde que regresó a Universitario en 2022, Andy Polo se convirtió en un jugador importante para los diferentes entrenadores que pasaron por el club. En todo ese tiempo, el extremo ha logrado disputar 275 partidos, marcando 20 tantos y otorgando 47 asistencias.